Construção do Parque da Cidade de Esposende arranca antes do verão

A construção do Parque da Cidade de Esposende deverá arrancar ainda antes do verão e custará aos cofres da autarquia cerca de 1,8 milhões de euros. A Câmara Municipal aprovou esta quinta-feira o procedimento para o lançamento do concurso público da empreitada, que deverá estar pronta ao fim de ano e meio.

A intervenção corresponde à requalificação do troço compreendido entre o antigo Estaleiro Naval e a ponte D. Luís Filipe, abrangendo assim parte da avenida Eng. Eduardo Arantes e Oliveira e uma parte da estrada nacional 13, desde a rotunda da Solidal à denominada ponte de Fão.

A obra prevê a continuidade da ciclovia e a calçada de calcário, a completar com um passadiço paralelo integrado no parque. Será, também, dada continuidade à ciclovia do lado poente e reorganizado o espaço urbano de nascente com estacionamento e passeio, criando-se ainda uma frente arborizada para enquadramento das edificações existentes.

O Município de Esposende anunciou, ainda, que formalizou esta semana os contratos promessa de compra e venda com os proprietários de seis dos 20 terrenos necessários à criação do Parque da Cidade, decorrendo as negociações com as restantes parcelas e/ou expropriação.