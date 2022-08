Cortejo histórico, homenagens e concertos nos 450 anos de Esposende

Um cortejo histórico, várias homenagens e um programa diversificado de concertos assinalaram os 450 anos do concelho de Esposende.

O desfile, que mostrou alguns dos episódios que marcaram a história esposendense, encheu por completo as ruas da cidade. A encenação mostrou a separação religiosa entre Esposende e Marinhas, a Carta Régia a Esposende (1572), a luta travada por Fão pela separação de Barcelos (1685), e a elevação de Esposende a cidade (1993).

O Município aproveitou a ocasião para distinguir 11 cidadãos do concelho e uma instituição. Com o mais alto galardão de Esposende - Medalha de Honra - foram agraciados Emília Vilarinho, Agostinho Silva e o general António Areia. A medalha de Mérito Desportivo foi atribuída a Luís Campos; a medalha de Mérito Cultural ao artista plástico Ascânio Monteiro; com a medalha Mérito Municipal foi distinguido o Grupo de Ação de Solidariedade Social de Antas, Juvenal Campos, José Faria, Amélia Jorge, José Cepa e José Gonçalo Areia, a título póstumo. Pelo zelo e profissionalismo com que desempenharam as suas funções na Câmara Municipal de Esposende, ao longo de 25 anos, foram distinguidos Carla Dias, José Ferreira, Marco Morais, Graça Barreiro, Paulo Abreu e Sílvio Alexandre e Pereira.

As comemorações dos 450 anos do concelho ficaram, ainda, marcadas pelas enchentes nos concertos de Mariza e de Matias Damásio.