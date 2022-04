Degradação de prédio na Apúlia deixa moradores assustados

Câmara de Esposende e condomínio de imóvel na praia da Apúlia rejeitam que haja risco. Relatório da Proteção Civil fala na necessidade de repor segurança com urgência.

Leonor Pinto recorda a queda da ponte de Entre-os-Rios para dar nota da sua aflição em relação ao mau estado do edifício, onde possui uma apartamento em frente à praia em Apúlia, Esposende. Mostra com preocupação a corrosão nos pilares que sustentam o prédio e deixa à vista a enferrujada estrutura em ferro do interior. E as infiltrações e manchas negras de humidade que grassam por todo o imóvel, as caixilharias de alumínio em portas e janelas corroídas, e o revestimento das paredes a esfarelar-se e "a cair aos pedaços".

Em causa está o edifício Freitas e Teixeira, situado na Avenida da Colónia, em Apúlia, Esposende, que possui 18 frações, entre as quais cinco lojas, e que a referida moradora considera estar em risco de "desmoronar", face à ausência de obras.