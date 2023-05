Divulgadas imagens do interior da casa onde morreu casal de namorados em Esposende

A mãe de Susana Gonçalves, uma das duas vítimas mortais do deslizamento de terras e pedras gigantes ocorrido em novembro de 2022, em Palmeira de Faro, freguesia de Esposende, divulgou imagens do interior da casa depois da derrocada. As fotografias são aterradoras e mostram o "antes e depois" do quarto onde, na fatídica noite, dormia a jovem com o namorado, Fábio David, assim como do quarto do irmão, de 12 anos, que escapou à morte por milagre.

As imagens foram publicadas num vídeo, na plataforma Youtube, cujo link acompanha o pedido de ajuda de Ana Bajão, que criou, no início de abril, tal como noticiou o JN, uma campanha de angariação de fundos para "fazer justiça". "Para nós, o mais importante é apurar as causas e responsabilidades do sucedido. Precisamos de um bom apoio jurídico e processual. No fim do processo judicial, caso haja fundos que não precisem de ser alocados ao mesmo, a restante verba será dirigida para minimizar os custos com a reparação da casa", afirma a mãe de Susana Gonçalves, no texto que acompanha o pedido de ajuda.

O objetivo de Ana Bajão é angariar 50 mil euros, contudo, até ao momento, foram angariados apenas 288 euros.

O donativo pode ser feito no site "gofundme".