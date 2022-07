Duas pessoas morreram, pouco antes das 18.20 horas, numa colisão entre um automóvel e uma mota na Estrada Nacional 13, em Marinhas, Esposende.

As vítimas são um homem, de 26 anos, que conduzia o motociclo, e uma mulher, de 66, passageira do carro. O condutor do automóvel não sofreu qualquer ferimento.

O acidente ocorreu próximo da Cruz Vermelha de Marinhas, que socorreu as vítimas juntamente com os Bombeiros de Esposende e equipas médicas. Os óbitos foram declarados no local.