Esposende avança com projeto de execução do mercado de Apúlia

A Câmara de Esposende deu início ao projeto de execução do mercado de Apúlia, depois de ter adquirido, recentemente, uma parcela de terreno numa zona central da freguesia. A autarquia já adjudicou a elaboração do projeto da infraestrutura para comercialização de peixe e de produtos hortícolas, que deverá estar pronto no primeiro trimestre de 2023.

Apúlia assume-se como uma localidade turística e um destino gastronómico de excelência, nomeadamente, de peixe, sendo também reconhecida pela qualidade das suas hortícolas.

Para a concretização deste projeto, dado as limitações do orçamento municipal, a Câmara de Esposende optou por proceder à alienação de um conjunto de imóveis em todo o concelho para, com esses recursos financeiros, poder alavancar vários outros projetos de relevância para o território.