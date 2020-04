Esposende cancela todos os eventos até ao fim de agosto

Alexandra Lopes Hoje às 11:34 Facebook

A Câmara de Esposende adiou para 2021 todos os eventos programados até ao final de agosto atendendo à "necessidade de prevenção" devido à situação de saúde pública em vigor.

Por outro lado, justifica o município, "a eventual realização dos eventos seria sempre muito condicionada e restritiva e a adesão poderia ser condicionada pelo receio das pessoas". As iniciativas de abril, maio, junho e julho já tinham sido adiadas.

Assim, este ano, eventos como a Galaicofolia, o Festival Sons de Verão, o Festival da Juventude, a Noite Branca, o Summer Party 80"s e a Festa da História não vão acontecer.

"Mesmo depois do fim do estado de emergência, que deverá ocorrer no início de maio, tudo aponta que as restrições se mantenham por um período que poderá prolongar-se por 90 dias, ou seja, o período em que decorreriam os eventos e as festas", considera o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira, em nota enviada à imprensa. "Não é uma decisão tomada de ânimo leve, mas com elevado sentido de responsabilidade, porque a causa da saúde pública, a proteção das pessoas, tem que estar em primeiro lugar", acrescenta.

"Valores mais altos se sobrepõem"

O autarca não ignora que esta decisão terá "impacto económico, com evidentes prejuízos para este setor, e repercussões a nível social", mas justifica que "face ao atual contexto, valores mais altos se sobrepõem", nomeadamente a saúde dos habitantes de Esposende e turistas.

"Esposende saberá estar à altura deste desafio, na certeza de que os sacrifícios de hoje serão a garantia de um combate eficaz ao Covid-19. Estamos apenas a adiar, não a pôr termo aos eventos", refere.

O município já ativou, refere a nota de imprensa, "ações de apoio e acompanhamento" para minimizar os "efeitos económicos e sociais decorrentes" da pandemia".