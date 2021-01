Esposende com "covid-drive" a partir desta terça-feira

Olga Costa Hoje às 16:43 Facebook

A partir desta quarta-feira, Esposende dispõe de um "covid-drive", equipamento instalado no recinto da feira, junto à central de camionagem.

O centro de rastreios covid-19 "Drive Thru" funciona todos os dias, entre as 9 horas às 18 horas, tendo capacidade para 250 testes por dia.

Autarca de Esposende, Benjamim Pereira fala numa "mais-valia para comunidade de Esposende, na medida em que se trata de um espaço de proximidade, que permite evitar deslocações a centros de colheita fora do concelho", garantindo "a segurança do utente testado, não existindo a necessidade de exposição e contaminação possíveis de um ambiente fechado, assim como possibilitando uma maior rapidez na execução da colheita".

Entretanto, a Câmara já manifestou disponibilidade para ceder instalações dotadas de meios tecnológicos e humanos, para auxiliarem a Unidade de Saúde Pública na realização de inquéritos epidemiológicos. Espera, no entanto, resposta da ARS Norte. Benjamim Pereira lamenta que, sendo Esposende um concelho com risco extremo de contágio, com 1.270 casos por 100 mil habitantes, de acordo com o último boletim da DGS, ainda não tenha havido uma reação da entidade regional de saúde.