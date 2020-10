Esposende encerra cemitérios a 1 de novembro

Olga Costa Hoje às 09:51 Facebook

Esposende é mais um dos concelhos que vai encerrar os cemitérios no dia 1 de novembro.

Em comunicado, o Município justifica a medida com o aumento do número generalizado de infetados por covid-19 e ao facto de o Governo ter decretado novamente estado de calamidade.

"O Município, em articulação com a Unidade de Saúde Publica, informa que os cemitérios estarão encerrados no próximo 1 de novembro", pela defesa de "um bem maior", evitar a propagação da covid-19.

Os espaços estarão, no entanto, abertos nos dias que antecedem as celebrações do dia dos fiéis defuntos, assim como durante os dias seguintes.

Em todos os momentos, os fiéis deverão respeitar as regras vigentes, como o uso de máscara e o distanciamento social.

A Câmara pede, ainda, que não haja partilha de materiais, como vassouras ou baldes, no asseio das campas.