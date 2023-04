Esposende inaugurou Museu do Sargaço

Foi inaugurado, este domingo, o Museu do Sargaço, um novo equipamento cultural que resulta da requalificação das antigas instalações da Escola Primária de Areia, em Apúlia, freguesia de Esposende. O novo espaço custou aos cofres da autarquia cerca de 780 mil euros.

O Museu do Sargaço foi criado com o objetivo de manter vivas as memórias da tradição da apanha do sargaço, ofício de grande valor cultural e que se tornou num marco histórico na cultura apuliense. Ao mesmo tempo dá nova vida a um edifício que se encontrava devoluto, depois da desativação da Escola Primária de Areia, espaço também repleto de história.

"Havia carência efetiva de espaços culturais em Apúlia", reconheceu o autarca de Esposende. Salientando o "investimento muito significativo" da obra, Benjamim Pereira referiu que, para além da função de preservação da memória, "o Museu do Sargaço assume-se como um espaço cultural multifuncional ao serviço da cultura".