Esposende investe na criação de um parque canino

O Município de Esposende vai investir na criação de um parque canino e de um souto citadino na zona nascente da cidade, junto à estrada nacional 13. A área requalificada tem cerca de 3800 metros quadrados e o investimento vai custar aos cofres da autarquia 386.900 euros, estando pronto em cinco meses.

O parque canino consistirá num espaço vedado com 665 metros quadrados, onde os cães podem brincar e socializar sem trela. Será equipado com diversos obstáculos, bebedouro para cães, bancos, papeleiras com dispensador de sacos para dejetos e terá dois pontos de acesso opostos, dotados de antecâmaras.

Toda a área será relvada, no interior do recinto canino serão mantidos e reforçados os choupos e no alinhamento da estrada nacional 13 será feita a plantação de árvores, estando também prevista a plantação de arbustos em sebe ao longo das traseiras das garagens existentes.

O projeto pretende conferir uma nova imagem a uma área que se encontra quase abandonada, passando a ter, para além do parque canino, um souto citadino, estando igualmente prevista a instalação de um apoio/bar e sanitários.