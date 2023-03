Esposende monta 100 armadilhas para capturar vespas asiáticas

São mais de 100 armadilhas espalhadas pelo concelho de Esposende para capturar vespas asiáticas. A medida implementada pelo Município tem como objetivo a captura de novas vespas fundadoras, visando a diminuição de novos ninhos.

As armadilhas, com um atrativo alimentar, colocadas uma por cada quilómetro quadrado do concelho, são construídas com materiais reutilizados e serão monitorizadas regularmente, quer para a substituição do isco, quer para contagem do número de exemplares capturados por armadilha.

A Câmara de Esposende apela à população para que não danifique as armadilhas, para que estas possam cumprir o seu propósito.

Este plano assenta em três ações que visam a implementação de estratégias coordenadas de combate à vespa velutina, com o desenvolvimento e aplicação de um plano de gestão integrado; a aquisição de equipamentos para o controlo da vespa velutina; e a divulgação da problemática associada à introdução desta espécie exótica invasora em Portugal.