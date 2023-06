Esposende: proximidade e acompanhamento são o segredo para o sucesso

Rui Dantas Hoje às 14:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A proximidade entre alunos e professores e o acompanhamento dado por estes últimos são o segredo para o sucesso do ensino profissional da Secundária Henrique Medina, em Esposende, uma das poucas escolas do país em que, nesta opção, 100% dos alunos concluem o curso em três anos. Ao JN, atuais e ex-alunos atestam a competência formativa da escola.

Letícia Dias, de 19 anos, está a terminar o curso de Técnico Auxiliar de Saúde e cedo percebeu as mais-valias do Ensino Profissional. "Percebi que o curso era muito prático, porque conseguimos colocar em prática aquilo que estudamos, o que é excelente", analisa.

A jovem estudante quer concorrer ao Ensino Superior e seguir as pisadas de Edgar Couto, enfermeiro no hospital de Esposende. O ex-aluno da Secundária Henrique Medina sempre contou com a ajuda dos professores, mesmo na hora de concorrer ao Superior, e regressa constantemente à escola para partilhar a sua história de sucesso com novos alunos. "Não fico surpreendido com o aproveitamento dos cursos profissionais, porque os professores são proativos e muito empenhados", justifica.

PUB

Outro exemplo de sucesso é Filipe Rocha, de 31 anos, um dos primeiros alunos do curso de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos. A viver e trabalhar nos Países Baixos, lembra o "preconceito" que existia em relação ao ensino profissional. "Dizia-se que era para pessoas que não queriam estudar e que só queriam concluir o ensino obrigatório", recorda, acrescentando: "Estes alunos vão estar mais preparados do que nunca porque já trabalham em 3D e Inteligência Artificial, algo que só aprendi no último ano da faculdade". O ex-aluno é um bom exemplo para Pedro Sousa, de 17 anos, que, depois de completar o 12.º ano, tem também no horizonte ingressar no Ensino Superior.

O Ensino Profissional na Secundária Henrique Medina já existe desde 2005. Para o diretor da escola, Jorge Silva, "o sucesso tem a ver com a capacidade que tem existido de adequar os cursos aos perfis dos alunos". "O acompanhamento feito no 3.º ano é fundamental porque os alunos estão muito tempo fora e ainda têm o projeto final. Se não estamos com eles, podem desistir", salienta.

Para Ana Pinto, professora responsável pelos cursos profissionais, "a colaboração do corpo docente é fundamental porque é um trabalho de equipa feito ao longo de três anos". "A relação com o aluno é de proximidade, estamos muito tempo com eles", conclui.