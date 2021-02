Esposende quer poder vacinar no concelho

Olga Costa Hoje às 18:54 Facebook

Esposende quer garantir que a vacinação contra a covid-19 de idosos com mais de 80 anos e pessoas com idade superior a 50 anos com patologias ocorra no concelho e não em Barcelos, como está previsto.

Na reunião de Câmara desta quinta-feira, o executivo aprovou, por unanimidade, uma moção dirigida à ministra da Saúde, Marta Temido, pedindo que o Governo reconsidere.

"Não obstante a compreensão das dificuldades técnicas que envolvem este processo, não apenas a constituição de equipas de profissionais e a preservação das vacinas no frio, é certo que a deslocação dos nossos idosos para Barcelos envolve um custo pessoal para todos, nomeadamente ao nível das dificuldades de deslocação. É da maior importância que haja em Esposende postos de vacinação para maior conforto e até segurança da nossa população", afirma o presidente da Câmara, Benjamim Pereira.

A moção será também enviada ao ACES Cávado III Barcelos/Esposende, à ARS, à DGS e à assembleia municipal de Esposende.

Em comunicado, Esposende explica que, no âmbito do Plano Nacional de Vacinação referente à covid-19, está prevista, nesta fase, a criação de um posto de vacinação por cada um dos ACES, o que pressupõe que, no que se refere ao caso concreto, este seja criado em Barcelos, estando até já definido o local. Será instalado no infantário Rainha Santa Isabel, estrutura da Santa Casa da Misericórdia.