Esposende recupera sete moinhos 

Vai nascer em Esposende o Parque Temático dos Moinhos de Vento da Abelheira, em Marinhas.

Trata-se de um projeto que visa recuperar moinhos e cujas obras já arrancaram em três estruturas. No total, serão, no entanto, intervencionados sete moinhos focados nos temas das energias renováveis, da etnografia e do ciclo do pão, desde a sementeira, à recolha do grão, passando pelos processos de moagem.

Inserido no programa de Qualificação das Experiências de Turismo da Natureza no Minho - Redes de Visitação da Natureza - Moinhos da Abelheira/Esposende, integrada na Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE, o projeto é financiado a 85% e terá um investimento de 155 mil euros.

Esta ação integra-se na "estratégia de promoção do Turismo no Município através da valorização e preservação do seu património material e imaterial. A intervenção global está prevista para os sete moinhos, mas nesta fase avançaremos com a recuperação dos três edifícios que são propriedade da Câmara", explica o autarca, Benjamim Pereira.