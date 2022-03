Esposende reforça apoio às corporações de bombeiros

O Município de Esposende vai reforçar em 2500 euros o apoio às corporações de bombeiros do concelho. O aumento do subsídio anual de 17.500 para 20 mil euros beneficia os Bombeiros Voluntários de Esposende e os Bombeiros Voluntários de Fão.

O reforço resulta da preocupação da autarquia com a escalada no preço de alguns bens essenciais, nomeadamente os combustíveis, evitando assim dificuldades acrescidas às atividades diárias destas corporações.

"É imperioso que estas condicionantes não sejam, de alguma forma, limitativas do excelente desempenho que ambas as corporações têm tido ao longo dos anos, no serviço que prestam às populações deste concelho", afirmou o presidente da Câmara, Benjamim Pereira.

O Município vai também reforçar o apoio aos bombeiros de Fão, no âmbito do protocolo estabelecido para colaboração na recolha e transporte de animais errantes feridos.