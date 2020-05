Esposende regista primeira vítima mortal pela Covid-19

Olga Costa Hoje às 12:26 Facebook

Esposende registou na quinta-feira a primeira vítima mortal pela Covid-19, segundo dados divulgados pelo Município. Trata-se de um homem com cerca de 90 anos, que estava há já bastante tempo internado no Hospital da Misericórdia de Fão, em Esposende.

Ao que foi possível apurar, a vítima tinha outra patologias associadas, inclusive problemas respiratórios.

O homem era natural da freguesia de Belinho, também no concelho de Esposende.

De acordo com a autarquia, que recolheu dados na Unidade de Saúde Pública - ACES Cávado III Barcelos/Esposende, o concelho tinha, na quinta-feira, 58 casos confirmados, nove recuperados e ainda 48 suspeitos. A freguesia mais afetada é Esposende, com 18 pessoas infetadas pela Covid-19, seguindo-se as Marinhas, com 13 casos.