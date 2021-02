Esposende requalifica Estrada Nacional 305 entre Palmeira de Faro e Vila Chã

Luís Moreira Hoje às 20:28 Facebook

O Município de Esposende abriu concurso público, no valor de 360 mil euros, para a requalificação da Estrada Nacional 305, entre Palmeira de Faro, Curvos e Vila Chã.

Em breve - diz o presidente da Autarquia, Benjamim Pereira - avança, também, a colocação dos semáforos no cruzamento com a EN 103-1, em Palmeira de Faro, obra que ronda os 100 mil euros, custeados pelo Município.

A empreitada, integrada no Plano de Investimento nas Freguesias, engloba uma intervenção imediata de repavimentação, e a realização de trabalhos desde o cruzamento com a EN 103-1 - onde será instalado o sistema de controlo de trânsito com semáforos -, até às freguesias de Palmeira de Faro, Curvos e de Vila Chã.

Ainda nesta via, está a ser desenvolvido o projeto de construção de uma rotunda e de acessos na zona industrial Vila Chã/Curvos, facilitando a fixação de empresas.

"A requalificação da ​​​​​​​EN 305 vai solucionar os graves condicionalismos à circulação de carros e peões, estando prevista a reabilitação funcional, melhorando as características do pavimento e limpando as valetas, regularizando-as", salienta o autarca.