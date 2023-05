Esposende substitui passadiços das praias de Ofir e Suave Mar

Os passadiços das praias de Ofir e Suave Mar, em Esposende, vão ser substituídos. A obra, a cargo da empresa municipal Esposende Ambiente, custará cerca de 150 mil euros e estará pronta na primeira quinzena de julho.

O Parque Natural do Litoral Norte está dotado de estruturas em madeira que pretendem minimizar o impacto do Homem nestes sistemas naturais complexos. Contudo, as estruturas apresentam um desgaste significativo, quer provocado pela ação do homem, como também por fatores naturais, obrigando à sua substituição e inovação, quando a manutenção já não resolve os problemas de uma utilização em segurança.

Os passadiços das praias de Suave Mar e de Ofir registam elevada procura como destino balnear no verão, mas também são procurados, ao longo de todo o ano, para momentos de lazer, contemplação e relaxamento, sendo que passarão a estar acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.