Esposende tem seis praias "Qualidade de Ouro"

O concelho de Esposende tem seis praias que vão ostentar o galardão "Qualidade de Ouro", atribuído pela associação ambientalista Quercus.

As praias de Cepães, Rio de Moinhos, Suave Mar, Ofir, Apúlia e Ramalha foram distinguidas pela qualidade da água, com base na informação pública oficial disponível, tendo exclusivamente em consideração as análises efetuadas nos laboratórios das diferentes Administrações Regionais Hidrográficas.

Para receber a classificação de praia com "Qualidade de Ouro", a água balnear tem de respeitar vários critérios, como uma qualidade da água "excelente" na classificação anual das cinco épocas balneares anteriores à última e todas as análises realizadas na última época balnear (2022) deverão ter apresentado resultados melhores em vários indicadores bacterianos.

A avaliação da Quercus é mais limitada em comparação com os múltiplos critérios para atribuição da "Bandeira Azul", dado que se baseia apenas na qualidade da água das praias. É, contudo, mais exigente neste aspeto específico, para além de incluir todas as águas balneares, não envolvendo qualquer processo de candidatura. Este ano, a Quercus classificou 393 praias portuguesas como tendo "Qualidade de Ouro", menos 47 do que na época balnear anterior.