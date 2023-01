O Município de Esposende vai concluir o traçado da ecovia do Cávado nos limites do concelho. A infraestrutura envolve também os municípios de Barcelos, Braga, Vila Verde, Amares e Terras de Bouro e vai ligar o Parque Natural do Litoral Norte e o Parque Nacional Peneda Gerês.

No concelho de Esposende, a ecovia terá uma extensão total de sete quilómetros, entre as freguesias de Fão e Rio Tinto, estando construída já metade. A conclusão do projeto vai custar aos cofres da autarquia cerca de 40 mil euros e ficará pronto em pouco mais de três meses. A ecovia terá 2,50 metros de largura e o traçado terá, ainda, iluminação em toda a extensão, ajustadas a cada local.

"Esta ecovia é uma infraestrutura importantíssima para toda a região, seja do ponto de vista da mobilidade, seja da atratividade do território, constituindo-se como impulsionadora e fomentadora do desenvolvimento dos municípios abrangidos", sublinha Benjamim Pereira, presidente da Câmara Municipal de Esposende.