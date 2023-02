Esposende volta a ter desfile de Carnaval dois anos depois

JN/Agências Hoje às 17:45 Facebook

Depois de um interregno de dois anos, devido à pandemia covid-19, a folia está de regresso às ruas de Esposende com o desfile de Carnaval "Fantasia Ambiente". O corso carnavalesco arranca às 10 horas do dia 17, sexta-feira, e contará com, aproximadamente, 550 figurantes: entre crianças, idosos, professores, auxiliares da ação educativa e utentes de 11 estabelecimentos de educação e instituições do concelho.

O tema deste ano é "Ecossistemas da Terra" e tem o intuito de chamar a atenção para a importância da gestão sustentável dos recursos naturais do planeta e para os diversos serviços prestados gratuitamente pelos ecossistemas.

"A iniciativa visa também sensibilizar para a importância da manutenção dos ecossistemas e para as principais ameaças ao seu equilíbrio. Mas porque se trata de um desfile ecológico, é também o objetivo promover a criatividade e a expressão artística dos participantes e convidar a população a refletir sobre as inúmeras possibilidades de reutilização e reciclagem dos resíduos domésticos", pode ler-se no comunicado do município.

O desfile parte do largo dos Bombeiros, pelas 10 horas, seguindo pela rua Santa Maria dos Anjos, rua 1.º de Dezembro, praça do Município, largo Dr. Fonseca Lima e rua Conde Castro em direção à zona ribeirinha, onde seguirá até ao Skate Parque, terminando no parque em frente às Piscinas Foz do Cávado.