Fadista Filipa Menina morre aos 33 anos

A fadista Filipa Menina, natural de Fão, freguesia de Esposende, morreu vítima de doença prolongada.

A cantora iniciou-se na música com apenas 14 anos e só parou aos 28, altura em que, por causa da paramiloidose (doença rara e hereditária que afeta o sistema nervoso periférico), deixou de andar e de ser autónoma.

Em maio de 2018, fez um transplante de fígado e, em outubro de 2021, participou no programa televisivo "The Voice", onde partilhou com o público o calvário da doença que a afetava e que acabou por lhe tirar a vida, na terça-feira.

Deixa duas filhas menores, de cinco e 10 anos, e marido.

O funeral realiza-se no sábado, às 10 horas, na Igreja Matriz de Esposende.