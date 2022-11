Funeral do casal que morreu soterrado realiza-se sábado em Barcelos 

O funeral do casal de namorados que ficou soterrado no deslizamento de terra em Palmeira de Faro, em Esposende, realiza-se no próximo sábado, em Barcelos.

Os corpos das vítimas chegam à igreja nova de Vila Frescainha São Pedro, pelas 10.30 horas, e as cerimónias fúnebres realizam-se às 15 horas. Depois, vão para o crematório do Vale do Ave, em Famalicão, para serem cremados.

Susana Gonçalves e Fábio David Veloso, ambos com 22 anos feitos no mês de outubro, morreram dentro de casa quando a encosta desabou sobre o quarto deles, na madrugada de quarta-feira. Parte de uma habitação unifamiliar, situada na rua Dr. Artur Barros Lima, foi atingida por um deslizamento de terras e pedras de grandes dimensões, provenientes do terreno de uma outra moradia construída no cimo do monte. No interior da casa encontravam-se seis pessoas. Um casal, com idades compreendidas entre os 40 e os 50 anos, e duas crianças, de dois e 12 anos, que escaparam ilesos.

A jovem estava grávida quando a tragédia aconteceu.