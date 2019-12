Gabriela nasceu em casa com ajuda de bombeiros. Tinha pressa em ver o mundo

Joaquim Gomes Hoje às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Gabriela nasceu no último dia de 2019, na Apúlia, Esposende, mas não foi um parto comum. Quando os Bombeiros Voluntários de Fão se preparavam para transportar a mãe para o Hospital de Braga, a menina pregou-lhes uma partida e nasceu.

Uma equipa da corporação de Fão preparava-se para transportar a parturiente, quando a mulher, de 35 anos, começou a dar à luz em casa, levando a que os três bombeiros prestassem a devida assistência, tendo depois chegado uma equipa médica e de enfermagem da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM

Gabriela, assim se chama esta bebé que nasceu no último dia de 2019, acabou por ser transportada com a mãe para o Hospital Central de Braga, onde ambas se encontram internadas.

Os três bombeiros de Fão, Miguel Pereira (comandante das operações de socorro), Rui Santos e Rui Ferreira não cabem em si de satisfação por mais uma missão cumprida com sucesso, apesar do imprevisto. "Cortamos o cordão umbilical e procedemos a manobras para certificar que tudo estava bem com a criança e com a mãe", enquanto não chegava a VMER do INEM, ida do Hospital de Barcelos, explicou Miguel Pereira, que referiu ter sido o primeiro filho da mulher.

No caso do bombeiro Rui Santos não é a primeira vez que tem de assistir a um parto. Sucedeu há quase um ano, em plena A28, quando se encontravam já a caminho do Hospital de Braga.