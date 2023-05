GNR vai acompanhar pessoas idosas em situação de risco em Esposende

O Município de Esposende e a Guarda Nacional Republicana assinaram um protocolo que permite fazer o acompanhamento de pessoas idosas que se encontrem em situação de risco ou vulnerabilidade. O projeto-piloto eGuard, que já havia sido implementado na Guarda e em Viseu, funcionará 24 horas por dia, sete dias por semana, e pretende garantir a manutenção da pessoa no seu meio envolvente, com a utilização de um dispositivo eletrónico de apoio, que lhe permite obter assistência permanente, através de um atendimento personalizado e interessado.

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, marcou presença na assinatura do protocolo e deixou claro que quer "alargar este programa a todo o país". "Este modelo enquadra-se na nossa abordagem que tem o policiamento de proximidade como meio para prestar apoio aos cerca de 40 mil cidadãos de todo o país, com idade mais avançada", defendeu José Luís Carneiro.

Já o autarca de Esposende, Benjamim Pereira, lembrou que o Município já desenvolve um trabalho de apoio aos idosos que vivem sozinhos, que são cerca de 44% da população sénior do concelho. "Importa aproveitar mais esta possível resposta e introduzi-la no contexto das várias políticas públicas locais em vigor, o que permitirá aumentar significativamente a possibilidade de permanência das pessoas em situação de dependência no seu domicílio, garantindo, nomeadamente, a sua segurança", concluiu.