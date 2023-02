Homem em estado grave após cair de telhado em Esposende

Um homem de 56 anos ficou em estado grave, na manhã desta sexta-feira, após cair do telhado da própria casa em Marinhas, freguesia de Esposende.

O acidente aconteceu por volta das 8.30 horas e a vítima estaria a realizar trabalhos no telhado, no largo Pintor Henrique Medina, acabando por cair de uma altura de quatro ou cinco metros. Desconhecem-se as causas que levaram à queda.

Ao local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Esposende e a VMER de Barcelos. O ferido, politraumatizado, foi transportado para o hospital de Braga.

A GNR tomou conta da ocorrência.