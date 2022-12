Homem em estado grave após ser atropelado pelo próprio carro em Esposende

Um homem, de 73 anos, ficou gravemente ferido, esta terça-feira, depois de ser atropelado pelo próprio carro em Marinhas, uma freguesia de Esposende.

O acidente aconteceu pouco depois das 13 horas, na travessa das Carneiras, no interior da propriedade da vítima. O homem estaria a mexer num dos seus automóveis quando um deles, por razões desconhecidas, se destravou, entalando-o contra outra viatura e ficando com um dos braços debaixo de uma roda.

Ao local acorreram os Bombeiros Voluntários de Esposende, com uma ambulância e um carro de desencarceramento, que procederam à elevação do veículo com almofadas pneumáticas. Depois de prestar assistência, já com o apoio da VMER de Barcelos, a vítima foi transportada ao hospital de Barcelos, com ferimentos considerados graves.

A GNR também estava no local e registou a ocorrência.