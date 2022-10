Homem sofre queimaduras de 2.° e 3.° graus numa empresa em Esposende

Um funcionário da empresa Solidal sofreu, na noite desta terça-feira, queimaduras de 2.° e 3.° graus num acidente de trabalho em Esposende.

A vítima, de 27 anos, ficou em estado grave e foi transportada para o hospital de Braga.

O alerta foi dado poucos minutos depois das 21 horas e ao local acorreram os bombeiros de Esposende, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e uma ambulância de suporte imediato de vida de Vila do Conde, do INEM.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente.

A GNR registou a ocorrência.