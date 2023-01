Incêndio destrói anexo e carro em Esposende

O anexo de uma habitação ficou completamente destruído e um carro ardeu na totalidade num incêndio, ocorrido ao início da tarde desta terça-feira, em Marinhas, freguesia de Esposende.

O fogo deflagrou por volta das 13.30 horas, no largo São Roque, no interior do anexo de uma habitação. Ao local, acorreram de imediato os Bombeiros Voluntários de Esposende, que conseguiram impedir que as chamas alastrassem à moradia.

Ainda assim, nada puderam fazer para salvar o anexo, nem um carro que se encontrava no interior do mesmo, que ficou completamente carbonizado. Ouviram-se explosões, mas fonte dos bombeiros afirmou que se tratava do rebentamento dos pneus da viatura.

PUB

A GNR registou a ocorrência.