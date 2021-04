Instalações da Star Esposende foram inauguradas esta quinta-feira

Nuno Dantas Hoje às 16:54 Facebook

As instalações da Start Esposende e Espaço Empresas foram oficialmente inauguradas na manhã desta quinta-feira, numa cerimónia que contou com o secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, e com o presidente da Câmara de Esposende, Benjamim Pereira.

Em dez meses de atividade, o projeto já incubou 26 projetos empreendedores, dos quais 13 já estão no mercado, e "acolheu 35 nómadas digitais, sendo já uma referência nacional na disponibilização de condições de trabalho" para trabalhadores, que encontram "condições de excelência para se fixarem por períodos de curta duração", disse João Neves.

Depois de conhecer as instalações, o secretário de Estado congratulou-se por Esposende se juntar a este projeto, que permite "resolver problemas concretos do dia a dia, responder a necessidades específicas de instalação de empresas e arranjar formas de resolver os problemas que afetam as empresas e os empresários".

"É essa dimensão de proximidade que é muito importante para que a atividade económica se possa desenvolver em circunstâncias mais adequadas e mais propícias, não só ao investimento, mas também à capacitação das empresas para melhorar os índices de competitividade e concorrerem a mercados cada vez mais eficazes e dar respostas mais efetivas", afirmou João Neves.

Já o autarca de Esposende lembrou que este é um "projeto inovador" e que permite "dotar os empreendedores, as empresas e os investidores das mais modernas ferramentas para a implementação dos seus projetos".

"A Start Esposende coloca à disposição dos empreendedores 19 mentores de excelência, profissionais reconhecidos nacional e internacionalmente nas mais diversas áreas de intervenção, mediou 85 contactos entre empreendedores e as empresas locais, ao mesmo tempo que estabeleceu parcerias com entidades do ensino superior, assegurando interfaces de transferência de conhecimento, dinamização de atividades conjuntas, tudo isto complementado com instalações modernas, adaptadas às reais necessidades dos empreendedores", concluiu Benjamim Pereira.