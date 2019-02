Acidente na A28 deixa vítima encarcerada

Olga Costa Hoje às 19:10 Facebook

Um homem na casa dos 60 anos ficou encarcerado na sequência de uma colisão entre dois veículos, esta tarde, na A28, em Esposende.

O condutor foi desencarcerado e encaminhado, com ferimentos ligeiros, para o Hospital de Barcelos. O condutor do segundo veículo envolvido no acidente também sofreu ferimentos e foi levado para o mesmo hospital.

O sinistro impediu a circulação em uma das vias durante mais de uma hora, no sentido Porto-Viana do Castelo, ao quilómetro 43.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 17.30 horas.

No local estiveram elementos das corporações de Esposende, Fão e Póvoa de Varzim.

A GNR tomou conta da ocorrência.