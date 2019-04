Baleia dá à costa em Esposende

Olga Costa Hoje às 15:32 Facebook

Twitter

Partilhar

O corpo de uma baleia anã deu à costa, esta manhã, em Esposende. O cadáver do cetáceo foi encontrado na freguesia de São Bartolomeu do Mar por um popular que passeava no areal.

A baleia estava na zona de rebentação das ondas, entre algumas rochas.

O cetáceo, com cerca de quatro/cinco metros, estava já em estado de decomposição.

A Proteção Civil de Esposende e a Polícia Marítima foram chamadas ao local. O cadáver foi removido pelos serviços da Câmara de Esposende.

Este é o segundo animal de grande porte a dar à costa esta quinta-feira. Um outro caso foi registado em Santiago do Cacém.

No que toca à região Minho, recordar que, no último mês, dois golfinhos foram encontrados sem vida na praia de Afife, em Viana do Castelo, e na praia de Belinho, em Esposende.