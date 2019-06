Cem iniciativas para descobrir Esposende no verão

Olga Costa Hoje às 15:43, atualizado às 15:56 Facebook

No calendário o verão já chegou, mas em Esposende ainda faltam uns dias. Arranca em julho e termina em setembro. Serão três meses em que não vão faltar atividades em praticamente todo o concelho.

Serão perto de 100 as iniciativas inseridas no "Esposende Verão 2019", um programa de eventos pensado em quem lá mora, mas, em especial, nos milhares de turistas que apostam no concelho como local de passagem nos dias quentes.

A pensar nos diferentes públicos e nas diversas gerações, a Câmara de Esposende apresenta um programa apostado na cultura, no lazer e no desporto.

O primeiro destaque vai para a Galaicofolia, entre os dias 19 e 21 de julho, no Castro de S. Lourenço, em Vila Chã. Trata-se de uma iniciativa que permite uma viagem ao passado, capitalizando os recursos patrimoniais do concelho. Haverá queimada galega, mercado romano e recriações histórias.

O campeonato de futebol de praia, em Apúlia, dias 7, 14 e 21 de julho, ou a competição que juntará, no mesmo local, os "homens mais fortes do mundo" para desafios arrojados, naquela que será a primeira passagem do Strongman World Tour pela cidade, a 10 de agosto, serão momentos que, espera o autarca de Esposende, Benjamim Pereira, sejam um chamariz perfeito.

A passagem da Volta à Portugal, a 9 de agosto, também promete pôr Esposende no mapa dos desportos de verão. "Queremos promover o território o mais longe possível. No verão, o número de pessoas em Esposende triplica e queremos que se sintam cá bem", frisa o autarca. Benjamim Pereira destaca também a aposta que tem sido feita na promoção do Caminho de Santigo pela costa, que tem contribuído para a boa lotação da hotelaria e do alojamento local o ano inteiro.

Aliás, as ofertas são já escassas para tamanha procura e a sazonalidade tem sido cada vez mais esbatida precisamente devido aos peregrinos. "Só nos primeiros três meses do ano, o número de turistas e visitantes aumentou 30% em relação ao ano passado", enaltece, ainda, o autarca. Por estas razões, a Festa da História voltará a apostar na promoção dos Caminhos de Santiago. A iniciativa, de 30 de agosto a 1 de setembro, terá recriações históricas, artes circenses e gastronomia.

Em agosto, a música é rainha. Haverá Seu Jorge, dia 17, HMB, dia 18, e Rui Veloso a 19 de agosto, em mais uma edição do Festival Sons de Verão.

Esposende vive, ainda, a Noite Branca (17 de agosto) e a Noite Vermelha (7 de setembro).