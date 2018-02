Ciclista morre de forma súbita em prova de BTT em Esposende

Ivo Neto com Zulay Costa Hoje às 10:41 Facebook

Twitter

Um participante na prova de BTT "Raid das Masseiras", com partida e chegada em Estela, Póvoa do Varzim, morreu, no domingo, vítima de morte súbita. O óbito foi declarado no local.

João Vasco Lopes, de 57 anos, participava na prova com partida e chegada da Póvoa do Varzim. Na passagem pelo pinhal de Fão, em Esposende, perto das 11 horas, sentiu-se mal e foi obrigado a parar. Não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer no local, depois da intervenção do INEM.

Ao JN, fonte do Comando Territorial da GNR de Braga, confirmou a declaração de óbito no local.

"Vasquinho", como era carinhosamente tratado pelos amigos, era assistente operacional no Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro e residia na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. Era praticante assíduo da modalidade e integrava a equipa Arrasta Bikes, de Aveiro.

No Facebook, Vítor Carlos, membro da mesma equipa e que também participou na prova, lamentou a tragédia. "A vida trai-nos e a morte aparece sem avisar. Hoje saímos 7 Arrasta Bikes de Aveiro, com destino à Póvoa do Varzim, para mais uma prova de BTT e regressámos seis", escreveu. "Não foi acidente, não foi queda, mas algo súbito que apesar de toda a assistência médica imediata, não foi possível reverter a situação", explicou.