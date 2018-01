Hoje às 00:16, atualizado às 00:19 Facebook

Um despiste seguido de capotamento deixou duas pessoas feridas e encarceradas no interior da viatura, esta terça-feira ao início da noite, em Fão.

O carro colidiu com um poste e só parou já num pinhal, na avenida Marginal de Cedovém, deixando um casal com 24 anos ferido. As duas vítimas foram retiradas da viatura e transportadas para o hospital de Barcelos, revela o "Diário do Minho".

No local, esteve a VMER de Barcelos, Bombeiros de Fão e a GNR de Esposende.