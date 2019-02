Esposende sensibiliza crianças para a adoção animais de rua

Olga Costa Hoje às 17:20 Facebook

A Câmara de Esposende está a promover a adoção de animais de rua junto dos mais pequenos. A campanha educativa "Rafeiro: um cão com estilo" é dirigida às crianças do pré-escolar e do I Ciclo.

A iniciativa insere-se no Plano Estratégico Municipal de Bem-estar Animal e pretende sensibilizar os mais pequenos para a realidade dos animais de rua e, consequentemente, consciencializar as famílias de que existem muitos animais abandonados que precisam de um lar.

Com o apoio do Canil do Alto Minho - Ponte de Lima, as crianças do pré-escolar serão "visitadas" por animais. Já os mais crescidos irão visitar o próprio canil.

As ações irão envolver cerca de 340 crianças.

"A solução para os animais de rua só é possível através de um esforço conjunto que engloba nunca abandonar um animal, castrar para evitar crias indesejáveis, adotar ao invés de comprar e valorizar o cão sem raça definida", dá nota o município.