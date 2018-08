Esposende tem seis praias com o selo de "qualidade ouro"

Olga Costa 23 Maio 2018 às 20:36 Facebook

A distinção a seis praias de Esposende com o selo de "qualidade ouro" foi atribuída pela Quercus, Associação Nacional de Conservação da Natureza. Tratam-se das praias de Apúlia, Ofir, Cepães, Ramalha, Rio de Moinhos e Suave Mar.

Em 2011, ano em que a Quercus passou a atribuir a Bandeira "Qualidade de Ouro", o número de praias distinguidas no concelho de Esposende tem aumentado. Começaram por ser apenas duas e agora são já seis.

Além desta distinção, as praias de Apúlia, Ofir, Suave Mar e Cepães já tinham sido galardoadas com a Bandeira Azul da Europa para a próxima época balnear que arranca a 15 de junho.

Entre as praias distinguidas este ano pela Quercus, 342 são praias costeiras, 39 são praias interiores e nove são de transição. Em relação a 2017, entre as 640 praias existentes em Portugal, há menos seis costeiras galardoadas, mas aumentaram as praias interiores (mais três), mantendo-se o número de praias de transição.