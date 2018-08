Mais antigo grupo de Esposende já tem casa própria

Olga Costa Hoje às 16:13 Facebook

Twitter

Este sábado é um "dia histórico" para a Ronda de Vila Chã, Esposende. O mais antigo grupo folclórico do concelho deixou de andar com "a casa às costas" e inaugurou uma sede própria.

O espaço, que pertencia a uma família da freguesia de Vila Chã, foi adquirido em inícios do ano passado, requalificado e transformado na sede da Ronda de Vila Chã.

"É um espaço central, que fica perto de todos os serviços da freguesia e que vem dignificar o grupo e a própria freguesia", destacou o presidente da Câmara, Benjamim Pereira, este sábado, aquando da inauguração do espaço. Já o presidente do grupo, Manuel Branco, ressalvou que a sede servirá para "se manterem as tradições e as memórias de um povo".

A aquisição da casa e do terreno custou 150 mil euros: 100 mil subsidiados pela Câmara e 50 mil pelo grupo que, ao longo dos anos foi angariando verbas.

A Ronda de Vila Chã é o mais antigo grupo folclórico de Esposende e um dos mais antigos do país. A primeira referência a este grupo surge em 1909, de acordo com o historiador Penteado Neiva.

A Ronda de Vila Chã conta com cerca de meia centena de elementos, a maioria gente muito jovem. O elemento mais novo terá "entre seis a sete anos" e o mais velho tem 90 anos. Chama-se Aurélio de Sá Ramos e foi o compositor do hino da Ronda de Vila Chã e também do tema mais conhecido do grupo, alusivo ao monte de S. Lourenço.