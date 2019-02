"Março com sabores do mar" faz 20 anos

Olga Costa Hoje às 16:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Todo o ano é sinónimo de boa gastronomia em Esposende, mas março será, porventura, o mês no qual o mar e os seus sabores estão em destaque. Ao longo de 31 dias, o município de Esposende promove perto de 30 atividades nas quais o peixe e o marisco são os pitéus de eleição.

"Março com sabores do mar" é uma iniciativa que acontece pela vigésima vez e não faltarão razões para fazer deste um mês de passagem quase obrigatória pelo concelho. Além dos 41 restaurantes aderentes, que vão apresentar à mesa o que o mar tem de melhor para oferecer, haverá também 21 que aceitaram o desafio e se propõem a confecionar um prato de peixe ou de marisco, que vá ser alvo do paladar apurado de um júri. A lampreia será a rainha do cardápio, mas haverá também destaque para o robalo, o tamboril, o pargo, o polvo, o sável, o sargo ou o mais diverso marisco. E porque a boa gastronomia não se serve só de faca e garfo, os vinhos verdes e a doçaria também vão ser presença à mesa. São 20 as pastelarias com produção própria a participarem no evento. Quem não conhece, por exemplo, as clarinhas, as cavacas ou os folhadinhos de chila vai ter em março uma boa ocasião para provar.

A iniciativa é para envolver toda a comunidade, como referiu o presidente da Câmara, Benjamim Pereira, esta quarta-feira, durante a apresentação do evento. Nesse sentido, o projeto será levado às escolas e o peixe será aposta nesse mês nas cantinas. Também as famílias vão poder participar. O "Peixe com todos" acontece dia 24 à tarde, no Espaço Sabores do Mar, no Largo Rodrigues Sampaio, e pretende mostrar os dotes das famílias à volta de um fogão.

O "Março com sabores do mar" é uma das mais antigas e conceituadas iniciativas do município, que aposta no combate à sazonalidade e na promoção do que de melhor o concelho de Esposende tem para oferecer. E os dados mais recentes serão sinal de que a aposta tem sido acertada. "Em 2018, as dormidas aumentaram 15% e o número de hóspedes 21%. Nos últimos cinco anos, de 2014 a 2018, as dormidas aumentaram quase 100% e os hóspedes perto de 70%", deu nota o vereador do Turismo, Sérgio Mano. E cada vez há mais pessoas a escolhem Esposende fora da época alta, segundo a autarquia.

Para assinalar os 20 anos do "Março com sabores do mar", a autarquia lançou o livro "Junto: a cesta das iguarias", destinado à comunidade escolar e apostado em promover, junto dos mais novos, os produtos endógenos. Foi também lançado um livro que faz uma espécie de viagem no tempo sobre as edições passadas.