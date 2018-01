Joaquim Gomes Ontem às 18:39 Facebook

Um elevado número de detenções por condução com excesso de álcool verificou-se na manhã desta segunda-feira, à saída de uma discoteca, em Ofir, Esposende, durante uma ação do Comando Territorial da GNR de Braga. A fiscalização está inserida na operação "Ano Novo", que se desencadeou também em Guimarães, Vizela, Póvoa de Lanhoso, Braga e Vila Verde.

Uma das prioridades da GNR de Braga foi a zona de Esposende, onde imensos carros, na maioria oriundos de uma discoteca, confluíam nas ruas do Pinhal de Ofir, onde eram sucessivamente controlados por várias valências da Guarda Nacional Republicana. Aquela força de segurança empenhou muitas dezenas de militares em vários pontos do distrito, não havendo casos de acidentes graves em toda a região, durante os últimos quatro dias, apurou o JN.

Esposende, o único dos 14 concelhos do distrito de Braga situado no litoral, tem vindo a merecer uma atenção especial do Comando Territorial da GNR, já que regista bastantes casos de condução com excesso de álcool ou consumo de droga, situações muitas vezes aliadas às altas velocidades, potenciando altos riscos, em que a tolerância é sempre zero, segundo disse o comandante distrital, coronel Paulo Soares, fazendo um balanço à ação.