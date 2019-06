Nova Unidade de Saúde Familiar em Esposende e menos utentes sem médico de família

Olga Costa Hoje às 13:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Esposende está a poucos dias para ganhar uma nova Unidade de Saúde Familiar. A partir do próximo dia 17, a atual Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Esposende/Belinho, instalada no Centro de Saúde de Esposende, passa a Unidade de Saúde Familiar (USF) Farol Esposende. Em termos práticos, o serviço irá ser reformulado, passando a integrar três médicos, três enfermeiros e outros tantos secretários clínicos.

Esta nova USF é composta por dois polos, um no atual Centro de Saúde de Esposende e outro na freguesia de Belinho, no edifício também já existente na Rua Padre Avelino Alves Sampaio. Ou seja, a nova UF vem garantir a manutenção do polo de Belinho, que esteve "em risco de encerrar", explica o presidente da Câmara, Benjamim Pereira.

A nova USF irá permitir, ainda, "melhorar a acessibilidade dos utentes aos cuidados de saúde primários, permitindo a atribuição de médico de família aos cidadãos residentes no concelho que ainda não o tenham", sendo que já estão em curso as inscrições de novos utentes, garantiu o coordenador da USF Farol Esposende, Francisco Xavier.

O projeto foi apresentado no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, em Esposende.