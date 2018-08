Resgatados dois homens no mar em Apúlia

JN Hoje às 21:15 Facebook

Dois homens, um com cerca de 50 anos e outro na casa dos 60 anos, foram resgatados com vida, ao final da manhã desta segunda-feira na Praia da Apúlia, em Esposende, no lugar dos Moinhos.

O resgate foi feito pelo Instituto de Socorros a Náufragos (ISN) com o apoio dos pescadores.

Os homens, considerados em pré-afogamento, foram estabilizados no local pela equipa médica e transportados para o Hospital de Barcelos.

No local estiveram três ambulâncias, uma dos Bombeiros Voluntários de Fão, outra do Suporte Imediato de Vida (SIV) e a VMER de Barcelos.