Um tornado foi filmado no mar ao largo de Esposende, este sábado, segundo a Associação de Cidadãos de Esposende.

Num contacto com o JN, a Associação de Cidadãos de Esposende deu conta de um vídeo do fenómeno meteorológico que foi divulgado, pelas 14 horas, na página da rede social Facebook do café da praia de Esposende.