Um morto e um ferido grave após despiste de mota em Esposende

Um motociclista não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer, esta tarde, num acidente, em Belinho, Esposende.

A vítima seguia de mota quando, por razões ainda por apurar, terá entrado em despiste embatido violentamente contra um muro.

Quando os meios de socorro chegaram ao local, o motociclista estava em paragem cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito acabou por ser declarado no local.

Do acidente resultaram também ferimentos graves na companheira.

Ambas as vítimas estão na casa dos 40 anos.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Esposende, a Cruz Vermelha do Alto Minho e a VMER de Viana do Castelo.