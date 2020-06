Já há uma conta solidária para ajudar menino que sofreu acidente em Esposende

Olga Costa Hoje às 17:27 Facebook

Está ativa a partir desta segunda-feira a conta solidária de angariação de fundos para ajudar a criança de Esposende, atropelada há um ano e a quem foi decretada 95% de incapacidade.

A conta - IBAN PT 0050 0007 0000 0050 0021 2272 3 - será uma forma de a família fazer face às despesas mensais com as terapias e os cuidados a ter com o pequeno Sérgio, hoje com 12 anos, e também para ajudar a adaptar a casa que os pais têm para dar o conforto necessário ao filho. Neste momento, a família está a morar em casa de familiares, num espaço exíguo e com condições mínimas.

Sérgio Fernandes foi colhido por um carro a 6 de junho de 2019, na Estrada Nacional 103.1, em Palmeira de Faro, Esposende. Foi projetado por mais de 20 metros, esteve em coma e foi dado como apto para doador de órgãos. O caso foi designado como "irreversível" pelos médicos. Mas a luta do pequeno Sérgio tem dado frutos.

Esteve internado no Hospital de S. João, no Porto, e depois passou para um centro de reabilitação. Teve alta a 3 de março. Na última consulta com a médica neurologista, os pais ficaram a saber que, dada a idade ainda muito jovem do menor, são possíveis alguns sinais de melhoria da criança.

Neste momento, apenas o pai do pequeno Sérgio trabalha. A mãe deixou o emprego como operária têxtil há um ano.

Entretanto, foi criada, no passado dia 7, a página no Facebook "Juntos pelo Serginho", dinamizada por Sílvia Cruz, pessoa que já tinha criado um movimento de ajuda a Pedrógão Grande, na altura dos incêndios de 2017. A página está a caminho dos 18 mil seguidores. Foram também colocadas latas de recolha de donativos em vários estabelecimentos.