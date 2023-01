Júlio Melo é o novo comandante dos Bombeiros de Esposende

Júlio Melo será o novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, tomando posse no próximo domingo, numa cerimónia incluída num dia cheio para a corporação, com a inauguração de novos meios e as romagens aos cemitérios de Esposende e de Belinho.

No domingo, estarão presentes na cerimónia de tomada de posse de Júlio Melo responsáveis autárquicos, da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Júlio Eduardo Pereira de Melo, de 46 anos, coordenador do Gabinete Municipal de Proteção Civil de Esposende, exerceu funções no Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga da Autoridade Nacional de Emergência e de Proteção Civil.

Na sua já longa carreira nos Bombeiros Voluntários de Esposende, Júlio Melo era ainda responsável da Área de Planeamento, Operações e Informações do Núcleo de Apoio e Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Voluntários de Esposende, desde 2010.

No currículo de Júlio Melo avulta a sua participação na missão humanitária internacional em Timor-Leste no ano de 1999, foi docente convidado na Universidade Lusófona do Porto, em cursos na área da Proteção Civil, entre diversas responsabilidades.

Admitido no Corpo de Bombeiros Voluntários de Esposende em 7 de março de 1995 como aspirante, ingressou a bombeiro de terceira em 31 outubro de 1996, foi promovido a bombeiro de segunda em 30 de maio de 2002 e ascendeu a bombeiro de primeira em 30 de maio de 2004. Exerce desde 12 de novembro de 2016 e até este domingo funções de adjunto de comando.

Júlio Melo é igualmente formador externo da Escola Nacional de Bombeiros na área de Combate a Incêndios Urbanos e Industriais e de Suporte Básico de Vida e Desfibrilhação Automática Externa, pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.

Formação multidisciplinar

A formação multidisciplinar de Júlio Melo inclui licenciatura em Segurança Comunitária pelo Instituto Superior das Ciências da Informação e da Administração de Aveiro e pós-graduação em Proteção Civil Instituto Superior das Ciências da Informação e da Administração de Aveiro, pós-Graduação em Gestores de Emergência e Socorro - Instituto Superior das Ciências da Informação e da Administração de Aveiro.

O VI Course in Peace Operations and Humanitarian Action, obtido na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e pelo Exército Português (Comando da Brigada de Intervenção) é outra das formações do novo comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende.

Pós-Graduação em Coordenador Municipal de Proteção Civil pelo Instituto Superior das Ciências da Informação e da Administração de Aveiro e o curso de Comportamento Extremo do Fogo (Flashover), através do TANTAD (Groupement Internacional de Formateurs Flashover e curso de Hazardous Materials First Responder Awareness and Operations Training, pela National Fire Protection Association.

Júlio Melo obteve o curso de Gestão Civil de Crises, ministrado pelo Instituto da Defesa Nacional e o curso de Especialização em Gestão de Emergência e Proteção Civil, também pelo Instituto Direito e Segurança, assim como o curso Construindo Cidades Resilientes - Making Cities Resilient 2030.