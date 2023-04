Lançada primeira pedra para a construção de polo do IPCA em Esposende

Foi lançada, este sábado, a primeira pedra do Laboratório de Inovação e Sustentabilidade Alimentar (LISA) do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA), infraestrutura que vai nascer à entrada da cidade de Esposende.

A obra representa um investimento global na ordem dos 5 milhões de euros, totalmente suportado pela Câmara Municipal, que assumiu, também, a aquisição dos terrenos e os custos do projeto.

Na cerimónia, que contou com a presença das ministras da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, e da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, o autarca de Esposende lembrou que as futuras instalações do polo do IPCA é "um sonho que ganha forma", apesar do atraso no arranque da obra.

Maria José Fernandes salientou a "importância que o ensino superior e a investigação têm para o território, para as populações e para as empresas". "Acima de tudo, serve para fixar e agregar conhecimento, cultura, inovação e emprego, sendo, assim, o desejo dos autarcas com visão de futuro", afirmou a presidente do IPCA.

No LISA, no ano letivo 2023-2024, serão lecionados seis cursos (oito turmas) dos domínios da Hotelaria e Turismo e na área da Moldação de plásticos por injeção, curso este que está a ser preparado em parceria com um dos maiores empregadores do concelho (Solidal), perfazendo um total de 161 vagas. Em perspetiva está a criação da Escola de Verão - Summer School, onde serão ministrados cursos de curta duração em língua inglesa, realizados seminários e desenvolvidos projetos de investigação.