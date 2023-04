Mãe de jovem morta na derrocada em Esposende angaria fundos para "fazer justiça"

A mãe de Susana Gonçalves, uma das duas vítimas mortais do deslizamento de terras e pedras gigantes ocorrido em novembro de 2022 em Palmeira de Faro, freguesia de Esposende, iniciou uma campanha de angariação de fundos para "fazer justiça". "Acreditamos que só com uma boa investigação dos factos é que vai ser possível fazermos justiça neste caso", afirma Ana Bajão no texto que acompanha o pedido de ajuda.

Quase cinco meses depois da tragédia, a mãe de Susana Gonçalves manifestou-se em público pela primeira vez. No texto publicado online, lembra que ela e a família foram "fomos vítimas de uma derrocada fatal de rochas de grande porte que se abateram" sobre a sua casa. A derrocada matou Susana Gonçalves e o namorado, Fábio David, ambos com 22 anos.

"Desde essa data, tudo mudou na nossa vida, perdemos pessoas que amamos, estamos realojados num apartamento camarário, ficamos sem a maior parte dos nossos pertences, (casa, um carro, recheio da casa,...)", revela, acrescentando: "Para nós, o mais importante é apurar as causas e responsabilidades do sucedido. Acreditamos que só com uma boa investigação dos factos é que vai ser possível fazermos justiça neste caso".

Por isso, Ana Bajão criou uma campanha de crowdfunfing para ter "um bom apoio jurídico e processual". "No fim do processo judicial, caso haja fundos que não precisem de ser alocados ao mesmo, a restante verba será dirigida para minimizar os custos com a reparação da casa", remata.

Até ao momento foram angariados 143 euros. O donativo pode ser feito no site gofundme.