Marcelo louva ação de Loja Social de Esposende "numa sociedade egoísta"

Marcelo Rebelo de Sousa visitou esta segunda-feira a Loja Social de Esposende, que desde 2011 já ajudou pessoas carenciadas com cerca de um milhão de produtos.

O Presidente da República louvou a solidariedade que faz avançar o projeto, com auxílio de voluntários e que atualmente apoia cerca de 100 famílias por mês.

Marcelo sublinhou a importância deste tipo de iniciativas: "Isto tem um sentido tão importante numa sociedade tão egoísta. As crises alimentam os egoísmos", declarou, agradecendo, também em nome dos portugueses, "o contributo" daquela Loja Social, situada na Zona Industrial de Palmeira em Esposende.

A Loja já foi premiada a nível nacional. "Antes de conhecer esta obra, premiei-a. Fiquei sempre com a curiosidade de ver como era uma iniciativa já antiga e de uma autarquia, muito virada para o futuro, juntando a partilha social com o envolvimento da cidadania e com preocupação ambiental, de não desperdiçar nada", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, que, no seu discurso, também enalteceu o "valor social" do projeto, agora mais com "a crise económica que estamos a viver por causa da pandemia".

O Presidente da República doou livros à loja e prometeu fazer novas doações, ou não fosse também aquela uma terra onde, fez questão de recordar, passou bons tempos de juventude junto ao mar. "Eram tempos inesquecíveis esses. Esposende é inesquecível, como é a idade que eu tinha. Não volta", disse.

Ainda hoje, o Presidente da República visitará um jornal e rádio em Caminha, com 50 anos de existência. Amanhã, assistirá também naquele concelho numa ação de limpeza florestal.